Il Mattino – Napoli attento, Bologna ti soffia gli Europei

Non si hanno ancora certezze sui prossimi lavori al Maradona e Il Mattino lancia l’allarme su una città che potrebbe prendere il posto di Napoli agli Europei del 2032. La candidatura di Bologna è forte ed è in pole per sostituire Napoli: “Manfredi a Bologna ha avuto modo di confrontarsi anche con il sindaco Matteo Lepore. Il primo cittadino del capoluogo felsineo sta lavorando con la proprietà del Bologna a un project Commentaper primo financing, un percorso ancora più veloce di quelli offerti dalle legge sugli stadi. È lo stesso modello che il Comune ha messo in campo per il Palazzetto dello sport al Centro direzionale. Un investimento di 60 milioni per una concessione d’uso di 50 anni su 10 ettari di proprietà del Municipio. Da sottolineare che Bologna è la città che potrebbe soffiare a Napoli gli Europei”