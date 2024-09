Dalla Spagna – inizio positivo per l’ex azzurro Natan

La carriera di Natan Bernardo de Souza, ex protagonista del campionato italiano, ha preso una svolta positiva dopo un periodo difficile al Napoli. Trasferitosi al Betis Siviglia per cercare più spazio e tranquillità, il difensore brasiliano sta dimostrando il suo potenziale. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, Natan ha rapidamente conquistato la fiducia di tutti nel club. Complice l’assenza di Bartra, il tecnico Manuel Pellegrini lo ha schierato titolare contro il Real Madrid e il Leganés, dove ha mostrato solidità e determinazione. Ora, l’obiettivo di Natan è confermarsi e guadagnare un ruolo di rilievo nelle gerarchie del Betis.