CdS – Sospensione Cagliari-Napoli, la ricostruzione degli eventi

Ci sono stati attimi di tensione sugli spalti nel corso di Cagliati-Napoli all’Unipol Domus, che hanno costretto il direttore di gara ad interrompere il match per 7 minuti. Il Corriere dello Sport ha ricostruito il corso degli eventi e ha parlato delle possibili sanzioni. È iniziato tutto con uno striscione offensivo dei supporters azzurri sul traghetto per Cagliari. All’arrivo allo stadio ci sarebbero stati lanci di monetine, bottiglie e bandiere verso il settore di casa. Durante la partita sono anche volati razzi da parte della curva che ospitava i tifosi del Napoli. Danni anche a persone, con uno steward ustionato e un trauma cranico per un tifoso per il lancio di una bottiglia. Risposta immediata dei cagliaritani che hanno iniziato a loro volta a lanciare razzi con conseguente sospensione della partita. Adesso bisogna aspettare la decisione del Giudice Sportivo, il rischio nella peggiore delle ipotesi è la chiusura dello stadio, sicuro una multa al Cagliari e verosimilmente una diffida del campo.