L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è soffermata sui numeri di Romelu Lukaku quando incontra la Juventus. Secondo il quotidiano quando Lukaku incontra i bianconeri la butta quasi sempre dentro. L’ultimo gol in assoluto è quello del 5 maggio scorso quando segnò ai bianconeri con la maglia della Roma. L’ultimo gol allo Stadium risale ad aprile 2023, quando segnò il rigore che valse il pareggio per l’Inter. Quella partita è anche ricordata per l’episodio di razzismo che subì l’attaccante belga, che esultò nel suo solito modo venendo espulso per doppia ammonizione, poi revocata dalla federazione.