L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è soffermata sui numeri del tandem Romelu Lukaku-Antonio Conte. Secondo il quotidiano Lukaku è stato subito decisivo dal suo arrivo in azzurro. Due partite due gol e due assist, tutto questo in appena 110 minuti giocati. Con il Parma entra ed in mezz’ora fa gol, con il Cagliari due assist per Di Lorenzo e Kvaratskhelia e gol per lo 0-3. Il gol contro i sardi è il 388esimo in carriera, il 72esimo in Italia ed il numero 49 sotto la gestione di Antonio Conte. Passa il tempo, ma entrambi continuano ad intendersi al volo, come fanno dall’estate 2019 quando Big Rom arrivò in Italia. Non a caso il miglior Lukaku si vede sempre sotto la gestione del trainer azzurro.