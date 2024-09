L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui progetti futuri che ha in mente Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano per il Napoli qualcosa si muove sul nuovo centro sportivo. La settimana dopo Cagliari, quella che precede la Juventus, vede il presidente De Laurentiis impegnato su più fronti. Finito il mercato, c’è da risolvere la situazione riguardante il centro sportivo. E’ praticamente certo che a fine stagione bisognerà lasciare Castel Volturno. Si cerca dunque un’altra soluzione per costruirne uno daccapo. Il Napoli ha individuato un’area cittadina che il club s’è offerto di bonificare a proprie spese. Un altro sopralluogo, una settimana fa, era stato effettuato ad Afragola, dove sono state individuate più aree che potrebbero fare al caso del Napoli.