Cdm – rinnovo Kvara ancora lontano: la richiesta è di 8 mln

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia rimane un tema centrale in casa Napoli. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il georgiano è stato tra i protagonisti del successo contro il Cagliari e il suo contratto è al centro delle discussioni. Lunedì, il direttore sportivo Manna ha dichiarato: “Ha ancora tre anni di contratto. Alcune squadre si sono avvicinate, ma abbiamo concordato la volontà di proseguire insieme. Stiamo lavorando con il suo entourage per trovare un accordo sul rinnovo. Siamo sereni, non c’è fretta”. Il quotidiano sottolinea che il Napoli ha offerto 5 milioni più bonus, mentre l’entourage del giocatore chiede una base fissa di 8 milioni”.