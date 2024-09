Capello: “Il Napoli può essere un protagonista per la lotta scudetto”

Il Napoli sembra aver superato il difficile inizio di stagione con la sconfitta contro il Verona e, grazie al convincente 4-0 contro il Cagliari, si è subito portato nelle posizioni di vertice della classifica. Fabio Capello, nel suo editoriale sulla Gazzetta dello Sport, ha analizzato il buon momento della squadra di Antonio Conte:

“La netta vittoria a Cagliari ha confermato che il Napoli può essere un protagonista nella lotta per lo scudetto. La ragione è semplice: la squadra di Conte ha solo il campionato su cui concentrarsi, potendo così dedicare tutte le energie a questo obiettivo. L’assenza dagli impegni europei potrebbe rivelarsi un vantaggio significativo rispetto alle altre contendenti, che avranno meno tempo per lavorare insieme tra una partita e l’altra.

L’Inter resta la principale favorita, soprattutto per la profondità della rosa, ma questo Napoli, se riuscirà a mantenere continuità, potrebbe essere competitivo fino alla fine. La svolta è arrivata in estate con l’arrivo di Antonio Conte, un tecnico con la giusta esperienza e una grande voglia di vincere. Ha già conquistato quattro scudetti e sa bene come si fa”.