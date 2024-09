Intervistato alla Gazzetta dello Sport l’ex allenatore di Roma e Milan Fabio Capello ha fatto il punto anche sull’arrivo a Napoli di Antonio Conte e Romelu Lukaku. Ecco quanto detto:

“La scelta di prendere Antonio Conte come allenatore era un chiaro segnale di cambio di rotta della società, dopo gli errori della scorsa stagione. E poi il Napoli si gode un Romelu Lukaku che è ancora può fare la differenza. Lui è un fedelissimo di Conte, gioca con entusiasmo e ha ancora margini di miglioramento. Perché l’attaccante belga deve ancora rifinire la condizione. Ma pur non essendo al top riesce lo stesso a fare la differenza. Lui non è certo molto agile, soprattutto in momenti in cui non è fisicamente al 100%, ma con la forza e la potenza che possiede può sempre decidere una partita. Marcarlo, per un difensore, è un problema perché con la sua potenza ti mette in difficoltà”.