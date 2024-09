L’ex calciatore Paolo Di Canio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la partita tra Cagliari e Napoli:

“Prestazione però in termini tecnici da 3 se lo valutate forte forte come dite. Conte lo fa rendere lui, negli ultimi tre-quattro anni non l’ha voluto nessuno o forse sono matti al Chelsea o al Bayern che spende 100 milioni per altri e non per lui che potevano avere gratis. Con Conte va benissimo, anche con questa condizione fa 16-18 gol“.