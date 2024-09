Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato l’impatto di Lukaku al Napoli.

Le sue parole: “Lukaku in sole due partite sta dimostrando di essere più funzionale e forte di Osimhen per il Napoli. Parliamo di un vero leader. Senza togliere nulla ad Osimhen per quanto ha dato al Napol, spesso però il nigeriano ha influito anche in maniera negativa sul Napoli”.