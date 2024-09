Rastelli: “Le partite come quella di oggi possono portare sorprese, le squadre non sono a pieno regime”

Il doppio ex della sfida tra Cagliari e Napoli Massimo Rastelli ha parlato ai microfoni dell’Unione Sarda della sfida di questo pomeriggio. Queste le sue parole: “In questo avvio di stagione si parla sempre di partite che possono regalare sorprese. Siamo ancora all’inizio, le squadre non sono ancora a pieno regime e sono appena tornati dalla sosta delle nazionali. Ho visto bene la squadra di Nicola, fino a questo momento meritava di più di quanto racimolato, è una squadra aggressiva e compatta, che deve migliorare negli ultimi metri. Sul Napoli mi sono fatto l’idea di una squadra che sta trovando ancora la propria identità. Naturalmente Conte sta cercando di inculcare il suo calcio nel modo più veloce possibile, ma non è una cosa semplice”.