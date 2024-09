GdS – Lukaku è la nuova anima del Napoli di Conte, il dato

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna ha elogiato Lukaku e il suo impatto davvero molto positivo con la sfera azzurra. Ecco cosa ha scritto:

“Lukaku, è lui il nuovo Napoli. Già all’esordio col Parma, dopo un’estate con la valigia pronta, Big Rom in mezz’ora ha spiegato perché fosse lì. Lukaku ha frullato il Parma e s’è preso subito il trono. Il belga sarà l’unica vera novità di formazione di Conte a Cagliari, perché cambierà poco o nulla se non Spinazzola a sinistra rispetto al Parma, e proprio lì davanti serve un centravanti cinico e possente per poter fare la differenza. Cagliari-Napoli gli appartiene non solo per lo score contro i sardi. Il 1 settembre 2019, in una chiara sigillata da belga, ci furono i buuu razzisti e si sfogò sui social chiedendo anche un intervento della federazione. Ma ora è pronto e s’è già infilato il Napoli nel proprio curriculum da 387 gol in carriera e che rappresentano una certezza per Conte e per il Napoli”.