Corr. Sera – Conte pensa a Mctominay titolare, la situazione

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, Conte starebbe pensando a un cambio modulo per le prossime partite con McTominay titolare. Ecco cosa scrive:

“Conte potrebbe far debuttare uno dei due centrocampisti scozzesi arrivati dalla Premier nel mercato estivo. Il principale indiziato è Mctominay che ha impressionato anche nelle ultime due gare con la Scozia dove ha segnato due gol. L’ex Manchester United potrebbe prendere il posto di Anguissa nel centrocampo a due insieme con Lobotka. La varietà di soluzioni a centrocampo impone a Conte una riflessione sulla possibilità di cambiare modulo. Per ora qualche prova in allenamento, sul campo va sul sicuro, alla ricerca della terza vittoria che manca da un anno”.