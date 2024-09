CdS titola: “Lukaku, che numeri contro il Cagliari! Sulla Juventus…”

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina il titolo “Clean Motta”, perché la Juventus pareggia contro l’Empoli, senza subire gol però nelle prime 4 partite di campionato. Inoltre, spazio anche: “Milan, 4-0 al Venezia. E adesso Salah”. Prima vittoria in questa Serie A per i rossoneri, chiamati martedì all’esordio nella nuova Champions contro il Liverpool. Infine riferimento anche al Napoli: “Gigante Lukaku, numeri super: Big Rom si esalta quando affronta il Cagliari: 6 gol in 7 partite. Conte vuole la terza vittoria di fila”. In allegato la prima pagina.