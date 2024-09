Cds – “Lukaku Il Gigante è l’incubo del Cagliari! Il dato contro i sardi”

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna inserisce in prima pagina Lukaku che sarà titolare a Cagliari per la prima volta in maglia azzurra. Il titolo in prima pagina: “Napoli, palla a Big Rom: è l’incubo dei rossoblù. Il Gigante”. Ecco cosa riporta accanto:

“Lukaku è l’incubo dei rossoblù: già 6 gol ai sardi che hanno sempre subito gol in trasferta. Il Napoli va a caccia della terza vittoria di fila: Conte insiste col 3-4-2-1 e McTominay, Neres e Gilmour partono dalla panchina”.

Di seguito la prima pagina.