CdS – Conte può finalmente sorridere: a Cagliari organico completo

Il Corriere dello Sport titola nelle pagine interne “Napoli panchina d’oro” sottolineando le tante scelte a disposizione di Conte che appena due settimana fa col Parma non aveva neanche un centrocampista di ruolo in panchina. Ecco cosa riporta:

“Due arrivano dalla Premier, sono colonne della nazionale scozzese, mentre il terzo è un italiano che l’Atalanta avrebbe pagato 15 milioni più 3 di bonus se l’affare non fosse saltato e che Spalletti ha portato con l’Italia all’Europeo. Nomi e cognomi: Scott McTominay, 27 anni di vita e 21 di Manchester United con 255 presenze, un colpo da 30,5 milioni di euro; Billy Gilmour, 23 anni, foto con Conte ai tempi delle giovanili del Chelsea e poi le chiavi del centrocampo del Brighton, è costato invece 14 milioni di euro più bonus; Michael Folorunsho, 26 anni, sei prestiti e a giugno il rientro a casa madre con rinnovo fino al 2029. Una panchina di altissimo livello, preziosa, tendente all’oro: ci sono anche Neres, lo spaccapartite; e poi, Giacomo Raspadori, reduce dalle ottime prestazioni in Nations con l’Italia; Giovanni Simeone, il Cholito, centravanti rapace, l’alter ego di Lukaku; Cyril Ngonge, un altro talento che in dote porta un campionario di colpi stile Neres”.