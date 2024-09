Sosa, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A. Queste le sue parole su Lukaku: “Credo che partirà titolare, ha 60’/70′ nelle gambe. Il Napoli farà la partita, il Cagliari giocherà principalmente di contropiede e Lukaku dovrà essere pronto per i palloni che gli arriveranno in area”.