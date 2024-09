Sky – Le probabili scelte di Conte per Cagliari-Napoli: ballottaggio in attacco

Alla vigilia della gara contro il Cagliari, sono sempre meno i dubbi su quella che sarà la formazione che Conte schiererà domani alle 18 in Sardegna. Come riportato da Gianluca Di Marzio, però, ci sono ancora alcuni ballottaggi. Queste le sue parole: “Tra i pali confermato Meret ed in difesa il terzetto composto da Rrahmani, Buongiorno e Di Lorenzo. In mezzo al campo ballottaggio per chi deve affiancare Lobotka tra Anguissa e il neo acquisto McTominay. Sulle corsie esterne confermati Mathias Olivera e Mazzocchi con Kvaratskhelia recuperato dopo la botta in nazionale. Sulla corsia di destra ballottaggio vivo tra Neres e Politano mentre Lukaku guiderà l’attacco”.