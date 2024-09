Intervenuto a Radio Napoli Centrale il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha detto la sua riguardo al mercato del Napoli nella sessione invernale. Ecco quanto detto:

“Quella del Napoli è una rosa forte, mancherebbe solo un esterno per essere super completa. Se fosse andato via Osimhen, sicuramente ci sarebbe stato denaro da investire per un esterno, ma eventualmente arriverà a gennaio. Due nomi che piacciono al Napoli per il mercato di gennaio sono Ebimbe dell’Eintracht, Tchatchoua del Verona, perché hanno caratteristiche congeniali al gioco di Conte”.