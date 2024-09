Napoli Primavera-Frosinone – L’esordio stagione degli azzurrini è amaro: i ciociari si impongono per 0-2

Finisce la prima sfida stagione del Napoli Primavera, che allo stadio Piccolo di Cercola affrontava i pari età del Frosinone. Gli azzurrini di Dario Rocco vanno in svantaggio nella prima frazione di gioco, e al minuto 9 i ciociari passano grazie alla rete di Chichero, che con un tap-in sfrutta al meglio una rimessa laterale dei suoi. Il Napoli prova in tutti i modi a rientrare in partita, ma vengono sprecati molti contropiedi e importanti occasioni, proprio per questo motivo una volta entrati nella seconda frazione di gioco gli ospiti trovano la rete del definitivo 0-2 che viene siglato da Mezsargs.