L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul momento di Alessandro Buongiorno. Secondo il quotidiano Buongiorno continuerà a giocare da braccetto di sinistra. C’è una ragione precisa se Buongiorno ricoprirà il ruolo di centrale di sinistra nella difesa a tre disegnata da Conte per il suo Napoli. Il ruolo dei braccetti per Conte non si limita infatti ad arginare le sortite degli avversari, ma deve essere capace di staccarsi, inserirsi, riavviare l’azione ed essere anche bravo in zona gol. Chiedere informazioni a Di Lorenzo che contro il Bologna ha sbloccato la partita con un’azione simile. C’è di più. Buongiorno ha dimostrato di essere intelligente tatticamente, bravo nell’anticipo, ma capace anche di saper trattare il pallone. Buongiorno dunque anche a Cagliari giocherà da braccetto sinistro.