Il Bologna trova il pari in extremis, primo punto per il Como: finisce 2-2 la sfida delle ore 15

Finisce la prima sfida della quarta giornata di Serie A, che vedeva affrontarsi il Como ed il Bologna di Vincenzo Italiano. I lombardi partono subito forte e al minuto 5′ trovano la rete grazie ad una sfortunata deviazione di Nicolò Casale, che batte Skorupski. Appena 8 minuti dopo l’inizio della seconda frazione di gioco arriva anche la seconda rete del club di Fabregas, con Cutrone che sfrutta un assist di Gabriel Strefezza per battere il portiere polacco e riprendersi dal rigore sbagliato nell’ultimo match. Gli emiliani non ci stanno ed al minuto 77′ trovano la rete che dimezza lo svantaggio grazie alla punta argentina Santiago Castro, che sarà decisivo anche 14 minuti dopo, quando serve Iling-Junior che batte Audero e porta il risultato in parità. La partita termina quindi col risultato di 2-2, i felsinei salgono a quota 3 punti, mentre il Como conquista il suo primo punto stagionale.