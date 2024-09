L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di settimana prossima tra Juventus e Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli domani giocherà contro il Cagliari, mentre la prossima settimana ci sarà il big match contro la Juventus a Torino. La gara tra Juventus e Napoli è più che mai sentita quest’anno per la presenza in panchina di Antonio Conte il quale, ha vissuto da nemico bianconero, questa esperienza quando guidava l’Inter. L’Allianz Stadium è praticamente già sold out per la sfida in programma sabato. Per Conte e il Napoli sarà il primo big match dell’anno e forse capita nel momento giusto, gli azzurri avranno molti più giri nel motore e i nuovi acquisti si saranno ulteriormente integrati.