Finisce il primo tempo della sfida tra Empoli e Juventus al Castellani, che al momento si trovano ancora in parità. Al momento i bianconeri provano in tutti i modi a superare il muro difensivo degli azzurri, che si difendono in modo organizzato. La Juventus ha avuto un’occasione importante con Gatti, che ha colpito di testa e ha trovato l’intervento miracoloso di Vasquez.