L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su mister Antonio Conte in vista della partita di domani contro il Cagliari. Secondo il quotidiano Conte ha le idee chiarissime e domani in terra sarda vuole continuità sia per la prestazione che per il risultato. Conte ha voluto sottolineare che è da quasi due anni che non si vincono tre partite di fila, che hanno grandi stimoli, ma l’avversario sarà difficile da scardinare. Le due vittorie precedenti in casa hanno aumentato il morale della squadra, ma è da troppo tempo che non si vincono tre partite consecutive. Per trovare l’ultima striscia simile, bisogna tornare all’anno dello scudetto, quando il Napoli ne vinse otto consecutive tra gennaio e febbraio 2023.