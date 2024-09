L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle possibile variazioni tattiche del Napoli di Antonio Conte. Secondo il quotidiano nella carriera di allenatore di Conte la difesa a tre è stata una certezza. Eppure a Napoli il mister leccese potrebbe apportare delle variazioni tattiche che lo riporterebbero all’esperienza al Bari, in cui usava un 4-2-4. La difesa a 4 sembra essere la più congeniale per il Napoli attuale e lo stesso Conte non chiude a questa ipotesi. Contro il Cagliari però sarà ancora difesa a tre con Lukaku unica novità rispetto all’undici sceso in campo contro il Parma. McTominay, Gilmour e Neres pronti a dare una mano a partita in corso.