Verso Cagliari-Napoli, le ultime dal report allenamento dei sardi

Secondo quanto riporta il sito ufficiale del Cagliari, i sardi oggi si sono allenati all’Unipol Domus per preparare il match contro il Napoli che si terrà domenica sera. Sotto la vista del presidente Giulini, la squadra è stata impegnata inizialmente in lavori di attivazione ed esercitazioni tecniche. Poi focus sulla tattica e prove di palle inattive in funzione della partita. Si sono allenati con la squadra anche Lapadula e Kingstone che sono rientrati dalle loro rispettive nazionali. Lavoro personalizzato per Prati. Domani, sabato 14, nuovo allenamento in programma al mattino.