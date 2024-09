TMW – ADL provò ad acquistare Luvumbo per 12 mln, lo scenario

Alla ripresa del campionato, il Cagliari affronterà il Napoli di Antonio Conte all’Unipol Domus, in una sfida cruciale sia per la classifica che per le ambizioni delle due squadre, ma anche per diversi giocatori. Tra i protagonisti del Cagliari ci sarà Zito Luvumbo, che cercherà di ritrovare il gol, assente dal 25 febbraio scorso, quando segnò proprio contro il Napoli allo scadere, garantendo il pareggio. Curiosamente, poche settimane prima, il Napoli aveva tentato di acquistarlo con un’offerta di 12 milioni di euro, rifiutata dal presidente rossoblù Tommaso Giulini, come riportato da TMW.