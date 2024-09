Ranieri: “Aspetto il Napoli, vi dico dove può arrivare”

Claudio Ranieri è stato intervistato da La Repubblica. E’ possibile leggere l’intervista integrale sull’edizione odierna in edicola. L’ex allenatore, tra le altre, di Napoli, Roma e Cagliari, ha parlato anche delle prime partite della nuova squadra di Conte. Ranieri ha spiegato, dove, secondo lui possono arrivare gli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Aspetto il Napoli, perché Conte se non arriva primo arriva secondo, specie se non deve fare le coppe. In queste tre giornate però non abbiamo visto molto di vero: sono anni che sostengo che il mercato non possa durare così a lungo, è assurdo che gli allenatori debbano lavorare per settimane in uno spogliatoio che sembra un aeroporto, con gente che viene e gente che va”.