Pradè svela: “Il Napoli aveva avanzato un’offerta per un nostro difensore”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla difesa viola, parlando anche di mercato in entrata e in uscita. Rispondendo a una domanda specifica, il ds ha ammesso che il difensore centrale Luca Ranieri era pronto per lasciare Firenze. Su di lui c’era un club mondiale e si trattava proprio del Napoli. Infatti, gli azzurri volevano rinforzare e ringiovanire il reparto difensivo per volere di mister Conte, ma i Viola hanno declinato l’offerta del Napoli.