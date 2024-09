Napoli, senti Letizia: “Vi dico in quale ruolo Mazzocchi fa la differenza”

Gaetano Letizia, calciatore napoletano, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli di Conte e di Mazzocchi. Ecco cosa ne pensa:

“Ogni anno il campionato di A è sempre più duro, quest’anno ce ne saranno delle belle perché in tante possono ambire al primo posto, soprattutto Inter, Juventus e Napoli. Conte è un vincente, non lascia nulla al caso e se la giocherà fino alla fine. Il Napoli sugli esterni sta messo bene anche se a destra c’è solo Mazzocchi. Spinazzola gioca a sinistra, però secondo me Mazzocchi fa la differenza a sinistra e non a destra. Dopo l’annata scorsa ci voleva un allenatore come Conte, uno che fa faticare, ci voleva il nome pesante e con questa scelta il Napoli fa capire che vuol vincere”.