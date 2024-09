Gazzetta – Kvara sta bene. Ci sarà col Cagliari? Le ultime

Durante la sfida Georgia-Albania (vinta 1-0 dai georgiani), Khvicha Kvaratskhelia ha riportato una botta che ha preoccupato lo staff del Napoli per qualche giorno. La sua titolarità con il Cagliari è stata per molto tempo in dubbio. Per ora, perché come afferma la Gazzetta dello Sport: “L’espressione sorridente di Kvaratskhelia è un segnale che si sparge nella Pineta di Castel Volturno, sa di felicità collettiva”. Il numero 77 del Napoli ha finalmente smaltito l’infortunio. “Kvara sta bene e partirà titolare contro il Cagliari. La contusione è sparita. L’attaccante di Conte si è allenato con i compagni e dunque sarà lui a guidare con Lukaku l’attacco del Napoli”. Conclude il quotidiano.