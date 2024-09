Fassone: “Vedere ADL emozionato è stato inedito. Sulla questione stadio…”

Marco Fassone, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di De Laurentiis e della questione stadio. Ecco cosa ne pensa:

“Dal tono della voce del presidente riconosco il De Laurentiis che conosco io, mi pare abbia ben chiaro il progetto di acquistare il Maradona. Lo stadio sarebbe vendibile, i beni di proprietà del Comune possono essere ceduti. La negoziazione che il Comune può fare con un privato è sempre molto complicato, ci sono un sacco di vincoli e lacci. Immagino che De Laurentiis voglia acquistarlo con una cifra simbolica e lì si andrà a scontrare con la città, mi pare voglia escludere la formula adottata da altri club di Serie A che è la concessione molto lunga. Bisogna capire come mai il presidente escluda questa strada e voglia percorrere la strada dell’acquisto che è molto più lunga. La commozione di De Laurentiis? E’ un De Laurentiis inedito anche per me, anche dietro le quinte l’ho sempre visto sicuro di sé e difficilmente cede alle emozioni. Ieri s’è emozionato nel ripercorrere un percorso ricco di successi e di difficoltà”.