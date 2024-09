Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa prima di Cagliari-Napoli. Queste le sue parole su Folorunsho, mettendo di fatti un punto ad un caso che ha tenuto banco per gran parte dell’estate: “Folorunsho è un giocatore del Napoli, in estate si allenava a parte per questioni di mercato. E’ stato reintegrato e darà un contributo importante al Napoli”.