Cds – Osimhen non sarebbe stato reintegrato in rosa con Conte

Antonio Conte, come riportato oggi dal Corriere dello Sport, sta guidando il Napoli non solo in campo, ma soprattutto imponendo valori di rispetto e disciplina. Il caso Osimhen ha confermato che le regole vanno rispettate senza eccezioni: chi non dimostra rispetto verso l’allenatore e i compagni non riceve sconti. Per Conte, la priorità è il gruppo, che intende proteggere e rafforzare a ogni costo. Osimhen non sarebbe stato reintegrato in squadra perché non aveva più intenzione di giocare per il Napoli, un atteggiamento che non poteva passare inosservato a chi è stato presente fin dal ritiro a Dimaro.