Cds – Kvara ci sarà contro il Cagliari, le ultime

Ieri si era diffusa una certa preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, dopo che il georgiano aveva subito un colpo durante un impegno con la sua Nazionale. Tuttavia, lo staff medico del Napoli, dopo averlo valutato al suo rientro a Castel Volturno, non ha riscontrato problemi preoccupanti.

Antonio Conte ha ritrovato ieri il gruppo al completo, con Zambo Anguissa ultimo ad aggregarsi. In vista della trasferta contro il Cagliari alla ripresa del campionato, come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico partenopeo avrà a disposizione l’intera rosa e potrà scegliere la formazione ottimale, tenendo conto delle condizioni fisiche dei giocatori dopo gli impegni internazionali.

È probabile che Conte riproponga quasi interamente la formazione vista contro il Parma, con l’unica novità rappresentata dall’inserimento di Romelu Lukaku dal primo minuto al posto di Giacomo Raspadori, affiancato da Kvaratskhelia e Politano. L’unico dubbio riguarda il centrocampo, dove le fatiche di Anguissa con il Camerun, impegnato in vista della Coppa d’Africa, potrebbero spingere Conte a cambiare, con McTominay, in grande forma con la Scozia, pronto a subentrare.