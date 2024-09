Va all’attaccante dell’Inter Marcus Thuram il premio come Ea Sports Player of the Month di agosto. Il francese ex Borussia si è portato il premio a casa grazie alle 4 reti siglate nelle prime 3 giornate di campionato. Tra gli altri giocatori in lizza per il premio anche Kvicha Kvaratskhelia, assieme ad altri nomi importanti come Man, Coco, Vlahovic e Retegui.