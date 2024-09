Il Napoli negli ultimi anni ha cambiato molto in difesa, vedendo tanti giocatori partire ed arrivare in maglia azzurra. Tra l’addio di Koulibaly e l’arrivo di Kim, passando per l’acquisto di Buongiorno nell’ultima sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal sito Transfermarkt il club azzurro negli ultimi 5 anni ha speso ben 82.5 milioni di euro per l’acquisto di 7 difensori.