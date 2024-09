TMW – 4 giocatori del Napoli in scadenza nel 2025: Anguissa più vicino al rinnovo, Jesus pronto all’addio

Il mercato è da poco terminato, ma nella pausa delle nazionali è tornato a farsi sentire per quanto riguarda l’estate del 2025. Tuttomercatoweb ha fatto il punto sulla situazione contrattuale dei calciatori in scadenza la prossima estate con il Napoli. Ben quattro i calciatori a cui il 30 giugno 2025 scadrà il contratto: Frank Zambo Anguissa, Juan Jesus, Nikita Contini e Alex Meret. Al momento quello più vicino a rimanere in maglia azzurra è il camerunense Anguissa, nel cui contratto c’è l’opzione di siglare un accordo di altri due anni nel caso in cui non si trovasse una nuova quadra sia dal punto di vista economico che sugli anni del prolungamento. Per quanto riguarda i 2 portieri al momento c’è molta incertezza, con Alex Meret che era già in scadenza nella passata stagione e che sembrava potesse partire, proprio per questi motivi e per la concorrenza con Elia Caprile potrebbe non esserci un nuovo accordo. Mentre per Contini potrebbe esserci un rinnovo per poter diventare nuovamente il terzo portiere azzurro. Il più vicino all’addio è Juan Jesus, che poteva partire già in estate, ma per cui sono mancante le offerte. Il Napoli vuole rinnovare il pacchetto arretrato, e potrebbe far spazio al ritorno di Natan in caso di ottima stagione in prestito al Betis.