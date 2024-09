Marchegiani: “Il Napoli è la squadra che può dar fastidio all’Inter, hanno fatto un grandissimo mercato”

L’ex calciatore ed attuale commentatore Sky Luca Marchegiani ha rilasciato un’intervista al corriere dello Sport nel quale ha parlato della lotta Scudetto. Queste le sue parole: “L’Inter in questo inizio di stagione è partita molto forte ed ha rispettato quelle che erano le mie aspettative. Sicuramente è riuscita a migliorare ed ora ha più consapevolezza e qualche alternativa in più. Si vede da come gioca e gestisce le partite, per questo parte davanti a tutte. Il Napoli pur avendo perso il calciatore più forte che aveva ha fatto un mercato strepitoso, e quando vedremo Gilmour, Lukaku e McTominay al 100% potrà combattere per le prime posizioni. Probabilmente è la squadra che può dare fastidio all’Inter”.