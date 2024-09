Graziani: “Ho rivisto le mie percentuali per lo scudetto, il Napoli è la prima antagonista dell’Inter”

Francesco Graziani, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito del Napoli di Antonio Conte e delle sue possibilità in ottica scudetto. Di seguito, le sue parole.

“Oggi comunque, a mercato chiuso, devo rivedere le mie percentuali scudetto. Con la campagna acquisti che ha fatto il Napoli la considero la prima antagonista dell’Inter. Prima della chiusura del mercato avevo messo Inter, Juve, Milan e Napoli in rapida successione. Oggi dico che gli azzurri hanno scalzato tutte le outsider dei campioni d’Italia e li piazzo al secondo posto come potenzialità di squadra. Anzi, dirò di più Il Napoli se non arriva primo, arriva secondo. Come ho cambiato idea? Gli azzurri hanno ingaggiato giocatori importanti, non faranno le coppe e questo è un vantaggio. Magari è un problema di introiti mancati per la società, ma per un allenatore lavorare per tutta la settimana senza intervalli e trasferte in giro per l’Europa è il top. Si abbassano anche i rischi di affaticamenti e infortuni. E poi c’è Conte“.