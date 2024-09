CdS – Il calcio dal divano lascia spazio a quello dal vivo: numeri da record per le prime 3 giornate di A

Come riporta il Corriere dello Sport, il calcio dal divano ha perso molti spettatori rispetto gli scorsi anni. A causa anche dei prezzi eccessivi per abbonarsi, adesso il tifoso preferisce seguire la sua squadra dal vivo. Sono circa 970.000 il totale dei presenti allo stadio nelle prime 30 partite di Serie A. Numeri da record per il calcio italiano: alla prima giornata nella settimana di Ferragosto erano 306mila, successivamente saliti a 322 mila nella seconda fino a 341 mila nella terza giornata.