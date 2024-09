Sky – Il Galatasaray continua ad insistere per Zalewski, ma il polacco dice no, ancora viva opzione Mario Rui

Novità da parte dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio per quanto riguarda il mercato turco, che ancora non si è concluso. Il Galatasatay spinge per arrivare all’esterno polacco della Roma Nikola Zalewski, che però non apre al trasferimento. Con i giallorosso i turchi hanno già trovato un accordo di massima ad ora di pranzo, che doveva essere solo limato in caso di apertura da parte dell’esterno, che al momento non è avvenuta. Al momento il club al quale il Napoli ha ceduto Osimhen resta ancora su Ballo Toure e Mario Rui, anche se il portoghese sembra molto lontano perché restio ad accettare il trasferimento.