Boban: “Conte? Un bene che sia tornato in Serie A. Al Napoli ha compiuto un atto di maturità”

Zvominir Boban, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti argomenti, si è parlato anche dell’approdo di Antonio Conte al Napoli e delle strategie da lui applicate. Di seguito, la sua opinione a riguardo.

“Conte può riportare il Napoli a lottare per lo scudetto? Conte ha sempre conseguito i risultati, farà bene ma ha bisogno della pazienza che tante volte non riesce a mantenere per via del suo carattere irrequieto. Apprezzo la sua scelta di far giocare il Napoli con l’attacco a tre. Né Kvaratskhelia né Politano possono giocare da seconde punte. Conoscendo il suo amore per l’attacco a due, lo trovo un atto di maturità. È un bene per la Serie A che sia tornato in pista”.