Sosa: “Scudetto? Per il Napoli non sarà facile, ma ha Conte”

Roberto Sosa, ex calciatore con un passato al Napoli, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato della lotta per lo scudetto, nella quale ha inserito anche gli azzurri. Di seguito, il suo intervento a riguardo.

“Per il Napoli non sarà facile ma con Conte nulla è impossibile. L’Inter è favorita, ha inserito calciatori di livello in un gruppo già forte di suo. Se non fanno gli stessi errori del Napoli dello scorso anno… Però gli azzurri e la Juventus possono dare fastidio. Sono sì a distanza, ma non troppo esagerata. Le altre sono invece più staccate. Il Napoli ha un vantaggio che ha un nome e cognome: se prendi Antonio Conte in panchina vai sul sicuro. Era necessario realizzare un nuovo ciclo, gli investimenti sono possenti e hanno cambiato faccia alla squadra. Anche la scelta di Thiago Motta per la Juventus mi incuriosisce assai…”.