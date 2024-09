Rugani, l’agente: “Daniele piace a Manna. Conte farà un filotto di vittorie”

Davide Torchia ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. L’agente di Daniele Rugani ha parlato dell’interesse di Manna per il suo assistito. Non ha, però, potuto aggiungere altro. Adesso, l’ex Juve è passato all’Ajax. Ecco cosa ha detto il suo procuratore.

“Rugani al Napoli? Posso solo dire che Daniele che piace a Manna, di più non posso dirvi. L’Ajax è il club storico d’Olanda, sono stato lì quindici giorni ed è una società molto organizzata. Attenti a Farioli, da ciò che ho visto mi sembra molto preparato nonostante la sua giovane età. La soluzione Ajax ci è piaciuta molto perchè son stati loro che dal 29 giugno mi hanno cominciare a chiamare per Rugani. Hanno fatto uno sforzo per prendere Rugani e questo ci è piaciuto molto. Il Napoli di Conte? Sarà tra quelle che all’improvviso, quando quaglia la situazione, farà un filotto di vittorie. E’ una squadra di qualità, il manico è giusto e la società è di alto livello”.