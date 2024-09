Pedullà: “Conte, dolce ossessione Juve tramutatasi in felicità Napoli: vi spiego”

Antonio Conte ha allenato diverse squadre tra la cadetteria e la bassa classifica di Serie A. Poi è arrivata la Juventus: coi bianconeri, l’ex ct della Nazionale ha visto esplodere la sua carriera. Dopo i tre scudetti bianconeri e la Supercoppa, Conte ha allenato ai massimi livelli. Il tecnico proverà sempre affetto e riconoscenza per questo suo passato. Una scelta che poi è stata ribadita dal primo momento, soprattutto quando a Dimaro si è rifiutato di saltare al coro “chi non salta juventino è”.

Per Alfredo Pedullà si tratta di una “dolce ossessione Juve tramutatasi in felicità Napoli”. L’esperto di calciomercato ne ha parlato in un video pubblicato su Youtube. “Il mister è felice – ha spiegato Pedullà – in azzurro ma vi posso garantire che dallo scorso autunno che ha fatto di tutto per tornare in bianconero, un chiodo fisso, per la Juve avrebbe chiesto un ingaggio non extra large e un mercato giusto”. Poi ha proseguito: “E’ stata un’ossessione durata per mesi, ma in estate mi hanno detto subito ‘zero possibilità’. Mi hanno detto che rispettano Conte e conoscono la sua juventinità ma hanno preferito fare scelte diverse. Quando ha capito che non ci sarebbero stati margini, poi non ha chiuso le porte a nessuno“. Infine ha detto: “Non si può dire che il Napoli sia stata una seconda scelta, è stata la prima quando ha capito che era concreta, ma prima ancora ha fatto questi tentativi”.