De Napoli: “I tifosi devono ringraziare ADL. McTominay? E’ un calciatore completo”

Nando De Napoli, protagonista del primo scudetto del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport. L’ex azzurro ha parlato del momento della squadra partenopea e si è soffermato sul neo acquisto McTominay. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“L’effetto Conte è merito della società e del grande lavoro che ha fatto. Tutto lo staff che c’è intorno da spessore e speranza. Tutta la piazza di Napoli e i tifosi devono ringraziare De Laurentiis, che prima ha preso un grande allenatore e poi ha costruito una grande squadra. Serviva una sterzata netta dopo il crollo dello Scudetto, ora è tutto ripristinato. Ci voleva una soluzione unica, con Conte che ora fa rigare tutti dritti. Tanti calciatori li ha scelti lui e con De Laurentiis può costruire qualcosa di importante. Conte è approdato al Napoli per vincere. McTominay? Farà fare il salto di qualità al centrocampo del Napoli. E’ stato tra i più cercati dalla dirigenza. Ha corsa, fisico, calcio… È un giocatore davvero completo. Se mi ci rivedo? Anche io correvo tanto come lui, ma segnavo meno (ride ndr). A Napoli troverà un ambiente positivo per far bene. A Verona il Napoli era reduce da una figuraccia, ma in queste due partite ha dato grande prova di reazione. Si è vista subito la mano di Conte e mi auguro che Lukaku e i nuovi acquisti rilancino la squadra. Speriamo che il belga non sia lo stesso di quello visto la Roma”.