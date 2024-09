Iachini: “Conte non si stabilizza solo su un modulo. Il Napoli può lottare per il vertice!”

Beppe Iachini, ex allenatore fra le altre di Sassuolo, Palermo e Fiorentina, è stato intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli. Da sottolineare per lui l’importanza di “conoscersi” e il fatto che il Napoli ha un’ottima rosa e un’ottimo allenatore che gli permettono di poter lottare per il vertice. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Cambio modulo? Un allenatore come Conte non è che si stabilizza soltanto su di un modulo, perché col tempo può lavorare anche su più soluzioni grazie al lavoro fatto nella settimana tipo. Magari strada facendo può essere importante cambiare pelle ed essere più imprevedibili, magari sarà in grado di dare soluzioni diverse e migliorare i propri calciatori.

Forse al Napoli in questi ultimi tempi è mancato proprio il tempo di lavorare con i nuovi e di conoscersi a fondo, come invece forse hanno avuto Inter e Juventus. Dopo le prossime due giornate sicuramente ci sarà una migliore conoscenza dei nuovi e quindi la possibilità di capire a fondo quali sono le loro qualità ed inserirli nel gruppo. A mio avviso il Napoli ha un’ottima rosa ed un ottimo allenatore, e secondo me con il tempo potrà lavorare per diventare squadra capace di lottare per il vertice”.